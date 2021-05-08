"С Днем ​​победы и с днем ​​рождения". В Сеть слили разговор Медведчука и Пушилина (видео)

На аудио главарь боевиков и лидер ОПЗЖ поздравляют друг-друга с Днем победы, а Пушилина еще и с днем рождения

В Сети появилась возможная запись телефонного разговора лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, на ней они желают друг другу "побольше побед в жизни".

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Об этом сообщает 24 канал.

Разговор состоялся 9 мая 2015 года. Пророссийский политик поздравил главаря боевиков с двойным праздником – Днем победы и днем рождения. Собеседники общались в дружеском тоне.

"Приветствую, Денис Владимирович. Во-первых, с днем ​​рождения. Во-вторых, с днем ​​победы", – сказал Медведчук.

А Пушилин, в свою очередь, поблагодарил собеседника и поздравил его с Днем победы. На что Медведчук пожелал и ему и себе "побольше побед в жизни".

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Дальше они обсуждают какую-то победу, видимо, говорят об оккупации Донбасса. Главарь боевиков уверяет: "Я уверен, что все будет хорошо. И мы справимся и тогда будем хранить (память о победе. – Ред.) открыто".

Потом он хвастается парадом, который боевики устроили в Донецке в 2015 году. Спрашивает, видел ли Медведчук трансляцию.

"Я сейчас от телевизора не отрываюсь – то одно смотрю, то другое. Молодцы, молодцы! Еще раз с днем ​​победы и с днем ​​рождения", - сказал лидер ОПЗЖ.

Ранее мы сообщали, что главари так называемой "ДНР" рассматривают три варианта обращения к Владимиру Путину. Среди них – оказать военную помощь; войти в состав РФ; признать независимость "ДНР" и заключить договор о дружбе и сотрудничестве.