Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка ⚽ Інтер - Лаціо: онлайн
СЬОГОДНІ Новини України

У Сумській області засудили військового за поширення пропаганди в "Однокласниках"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 січня, 01:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чоловік лайкнув та поширив публікацію з агітацією
Чоловіка зобов'язали сплатити штраф/Колаж: "Сьогодні"
Чоловіка зобов'язали сплатити штраф/Колаж: "Сьогодні"

У Сумській області винесли вирок колишньому учаснику війни на Донбасі, якого звинувачували у поширенні пропагандистської листівки у забороненій соціальній мережі "Однокласники". Тепер військовий повинен сплатити штраф.

Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Деталі

У документі йдеться, що у 2020 році 56-річний чоловік лайкнув та поділився публікацією – агітаційною листівкою із зображенням радянського герба, зірки з серпом та молотом, напису "Один народ" та сучасних прапорів Росії, України та Білорусі. Публікацію переглянули 66 осіб, а одна – поставила позначку "подобається".

"За посиланням міститься публічний заклик-звернення до невизначеного кола осіб, ймовірно, українців, які поділяють погляди автора, повалити чинну владу для об'єднання трьох народів за принципом триєдності", – сказано у документі.

Судовий процес

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 статті 109 КК України – розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади.

Військового визнали винним та призначили штраф у сумі 4250 гривень. Крім того, він повинен сплатити витрати на судову експертизу вартістю 6537 гривень.

Реклама

Блокування російських соцмереж в Україні

Юридичним приводом для блокування стало введення додаткових санкцій України щодо Росії указом Президента України Петра Порошенка № 133/2017 від 15 травня 2017 року про введення в дію рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Особливістю нових санкцій стала вимога блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів інтернет-компаній "ВКонтакті", "Однокласники", "Mail.ru", "Яндекс", "Лабораторія Касперського", "Dr.Web", офіційного дистриб'ютора "1С" на території України тощо строком на 3 роки. Всього до оновленого та розширеного санкційного списку 2017 року увійшло понад 450 компаній і понад 1200 осіб.

У травні 2020 року Президент України Володимир Зеленський продовжив блокування російських ресурсів строком на 3 роки.

Реклама

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
9 січня. Стів Джобс. 15 років тому, в 2007 році, у Сан-Франциско (США) один із засновників і керівник компанії Apple представив публіці перший iPhone, що стало справжньою революцією…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня

Дивіться! Поки по всій Україні потепління, Карпати замело снігом

Детальніше
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

27 935

захворіло за тиждень в Україні

-5%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.5

Російський рубль (₽)

0.3602

Євро (€)

31.11

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти