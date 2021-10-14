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У Сумській області продають "повітря батьківщини" в консервах: скільки коштує (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
14 жовтня, 20:03
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Сувенір пропонують дарувати тим, хто живе далеко від будинку
У Сумській області продають повітря в банках.
У Сумській області продають повітря в банках. / Фото: Колаж: Сьогодні

У селі Верхня Сироватка Сумської області придумали продавати незвичайні сувеніри. У консервні банки почали закочувати повітря.

Про це повідомив місцевий активіст Роман Голуб в Facebook.

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Що за консерви з повітрям?

У селі почали закручувати консервні банки з повітрям і продавати їх в якості сувеніра.

Одна банка з повітрям коштує 40 грн. На самій банці написано, що строк придатності консерви – до 2222.

"Сувенір для родичів, які живуть далеко від рідного дому."Веріжанскій повітря батьківщини", – написав Голуб.

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Всі кошти від продажу консервованого повітря підуть на розвиток музейної кімнати Vеріжіця в громаді Верхня Сироватка.

Консерви з повітрям з рідної землі. Фото: Роман Голуб

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Як реагують соцмережі

У коментарях до новини про такому незвичайному сувенірі, його називають сучасним і креативним.

"Прекрасний сувенір. Прямо "подих рідної землі"- сучасно, креативно, незвично", – написали під постом Романа Голуба.

Сам він упевнений, що розумні люди розуміють – це не бізнес, а піар хід, для популяризації історії і розвитку музейної справи в рідному селі.

Де продають "рідне повітря"

Село Верхня Сироватка розташоване в 15 км від міста Суми. Це центр Верхнєсироватської територіальної громади. У складі ТГ – села Залізняк, Стінки, Новоселиця, Великий Бобрик, Малий Бобрик, Івахнівка, Юсупівка, селище Кам'яний (всі вони перераховані на баночці з повітрям), населення – понад 5 тисяч людина.

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