На Тернопільщині злива знесла авто в річку – загинула родина (фото)

Загалом до пошуків тіл залучили понад 30 осіб спільно з місцевим населенням

Рятувальники дістали з води авто. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Ліщанці Тернопільської області знайшли тіла двох неповнолітніх дівчат. Їхній автомобіль під час зливи знесло в річку. Крім підлітків у машині також був чоловік – він загинув. Як виявилося, це був батько та дві його доньки.

Про це повідомили у ДСНС Тернопільської області.

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Деталі

Як стало відомо, 11 червня близько 21:00 години у селі Ліщанці внаслідок сильної зливи потоком дощової води знесло з дороги легковий автомобіль. В автомобілі перебували троє людей – дорослий чоловік і дві неповнолітні дівчини.

На місце події виїхали рятувальники. Вони виявили, що автомобіль, перевернутий на дах, перебуває у воді неподалік проїжджої частини дороги, людей в машині не було.

Під час пошуків знайшли тіло водія 1990 року народження, а пізніше знайшли й тіла дівчаток 2009 року народження.

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Загалом до пошуків залучили понад 30 осіб спільно з місцевим населенням.

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Авто опинилося в річці

Також повідомлялося про такий випадок і в Київській області – в селі Логвин Володарського району у річці потонуло авто – водій загинув, намагаючись врятувати машину. Авто дістали з річки, де і був виявлений труп чоловіка.

Крім того, у місті Канів в річці Дніпро на відстані близько 3-х метрів від берега потонув автомобіль "ВАЗ Пріора". Машину з води діставали рятувальники.