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В Україні чоловіки зможуть йти в декрет – прийнято закон

15 квітня, 19:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На сьогоднішній день чинне законодавство не дозволяє без дозволу матері виходити батькові в декрет – тепер це питання вирішене

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №3695 щодо забезпечення рівних можливостей матері і батька по догляду за дитиною, тобто декретна відпустку для чоловіків.

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Що зараз на так з чоловічим декретом

Автори законопроєкту вказували на проблему в чинному законодавстві. Так, статтею 18 закону "Про відпустку" і статтею 179 Трудового кодексу передбачено декрет для батьків. Але це право "перебиває" ч. 4 ст. 20 закону "Про відпустку", яка вимагає надання довідки з місця роботи матері дитини, що вона вийшла на роботу.

"Отже, закріпився дискримінаційний підхід, згідно з яким право батька на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку розуміється як похідне від права матері на таку відпустку, тобто тільки мати може делегувати право на відпустку батькові", – йдеться в пояснювальній записці.

Що значить новий закон

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При народженні дитини одному з батьків (в тому числі батькові) передбачається одноразова оплачувана відпустка тривалістю до 14 календарних днів без урахування святкових і вихідних.

Також у чоловіків буде можливість відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

Така відпустка надається одному з перелічених осіб: чоловікові, дружина якого народила дитину; батькові дитини в разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки; бабусі або дідові, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір'ю (батьком).

Читайте детальніше про декрет для чоловіків і як це працює в інших країнах.

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Верховна Рада відпустка чоловік декрет отці

Джерело: Сьогодні

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