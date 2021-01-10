В Україні почали пропонувати вакцину від коронавірусу

У приватній клініці можна записатися в чергу на щеплення

У мережі з'явилися пропозиції від українських приватних клінік зробити щеплення від коронавірусу китайською вакциною від Sinovac Biotech. Хоча на даному етапі в Україні офіційно жодна вакцина не зареєстрована.

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Кореспондент "Сегодня" Дарина Сметанко спробувала записатися в чергу на вакцинацію.

"Вакцина Китай. Sinovac. Вона єдина, схоже, яка буде у нас в Україні першою. Обіцяють сто десять доларів – це ціна закупівлі вакцини", – розповіла співробітниця клініки.

Вона обіцяє зателефонувати, як тільки вакцина надійде в Україну. Точну дату не називає. Все залежить від того, коли її офіційно зареєструють – тільки після цього вона потрапить в клініки.

"Якщо вакцина буде на приватному ринку, то ми будемо вакцинувати. З іншого боку – сильно сумніваюся, що вакцина на приватному ринку з'явиться в найближчі півроку. Добре, якщо вона буде взагалі в 2021 році", – сказала головний лікар приватної клініки Тетяна Петровська.

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На даному етапі відомо, що перші сімсот тисяч ампул китайської вакцини Україна отримає через тридцять днів після проходження нею третьої стадії випробування. За прогнозами експертів, це відбудеться в лютому. Саме нею вакцинують групи ризику: медиків, військових і людей похилого віку.

"Запитайте про сертифікати, які супроводжують вакцину, про так званий постсерійний лабораторний контроль. Ці документи супроводжують вакцину, тому в цьому випадку переконайтеся та чи це вакцина, яка потрапила в Україну і пройшла процедури для легалізації", – порадив голова Національного технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Відзначимо, що вакцина в Україну може надійти трьома способами. Перший – через механізм COVAX. Другий – державні кошти. В такому випадку щеплення будуть безкоштовними для людей з груп ризику, яких вакцинують першими. І третій – приватним, яким зможуть скористатися всі бажаючі.

Раніше ми повідомляли, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала багаті держави поділитися вакциною з COVAX ("Ковакс"), метою якого є забезпечення на засадах справедливості всіх країн вакциною від коронавірусу.

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