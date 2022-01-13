В Україні нова хвиля мінувань! В яких містах шукають вибухівку – оновлюється

На всіх об'єктах працюють вибухотехніки та кінологи, які обстежують будівлі та прилеглі до них території

Поліцейські реагують на повідомлення про мінування / Колаж "Сьогодні"

За сьогоднішній день, 13 січня, поліцейські різних міст України отримали анонімні повідомлення про мінування . Вибухівку вже шукають у Херсоні, Миколаєві, Хмельницькому та Черкасах та інших містах. Через це тимчасово закрили торгові центри та одну школу.

Сайт "Сегодня" зібрав останні випадки "мінування" у країні.

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У Хмельницькому замінували школу

Сьогодні, 13 січня, Хмельницькому замінували школу №6. Повідомлення надійшло на адресу поліції. На місці події знаходяться всі екстрені служби.

Правоохоронці оточили район, евакуювали учнів, вчителів та працівників школи.

У Черкасах шукають бомбу у всіх ТРЦ

До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що всі торгові центри міста заміновані .

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Правоохоронці обстежують будівлі та прилеглі до них території щодо виявлення вибухонебезпечних речовин або предметів.

Також поліцейські роблять евакуацію відвідувачів та працівників ТРЦ. Усі обставини події встановлюються.

Мінування у Полтаві

У Полтаві замінували ТРЦ "Київ". Поліцейські уважно обстежують торговий комплекс та прибудови, що належать до комплексу.

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Про це повідомляє telegram-канал Х**а Полтава.

Наразі копи евакуюють працівників та відвідувачів торговельного центру.

Повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту центрального управління Служби безпеки. У ньому йшлося про наявність вибухівки у торговельно-розважальних центрах, але не зазначено у яких.

Про це пише Cуспільне.

Наразі п'ять ТРЦ Полтави та прилеглі до них території перевіряють на наявність вибухівки.

Вибухівку шукають і у Житомирі

Поліцейські перевіряють інформацію щодо замінування ТРЦ у місті.

Про це повідомляє telegram-канал Новини Житомира.

Повідомлення близько 10:15. В даний час по вулиці Київській та на Ржаному ринку правоохоронці проводять евакуацію працівників та відвідувачів торговельного центру.

Що кажуть у поліції

Кіберполіція посилено з'ясовує, хто стоїть за цією хвилею мінувань, повідомляють сайту "Сьогодні" у МВС. Чи це одна людина, чи це спланована акція, чи стоїть за цим кілька людей – все це встановлюється.

"Не виключено, що за цим може стояти і психічно нездорова людина. Насправді хвиля таких "мінувань" відбувається не вперше – таке вже було у листопаді 2017 року. Тоді мінували автовокзали, київські станції метро та ТРЦ. Було встановлено, що дзвінки надійшли з Росії. Хтось був зацікавлений розхитати ситуацію в Україні", – повідомили джерела в МВС.

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