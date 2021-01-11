В Україні після вихідних кількість заражених коронавірусом зменшилася

В Україні за останню добу виявили 4288 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 119 314 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 68 українців (всього – 19 835). Вилікувати вдалося 796 417 інфікованих (4819 – за останню добу).

Раніше ми повідомляли, що глава МОЗ Максим Степанов прокоментував можливість введення весняного локдауну. На його думку, введення зимових обмежень допоможе зменшити навантаження на систему охорони здоров'я – "щоб ми всім здатні були надавати медичну допомогу".

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Також нагадаємо, головний епідеміолог МОЗ заявила, що в Україні немає карантину. За її словами, в країні ввели "посилені протиепідемічні заходи".

Крім того, голова МОЗ Максим Степанов заявив про скорочення інкубаційного періоду COVID-19 в Україні. За словами міністра, світовий досвід показує, що в країнах, де не вводили суворий карантин під час різдвяних і новорічних канікул, протягом 14 днів зростала кількість хворих, оскільки на свята "населення активно переміщається".

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