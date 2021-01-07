Степанов заявив про скорочення інкубаційного періоду COVID-19 в Україні

Епідеміологи констатують скорочення інкубаційного періоду коронавірусу в Україні до семи-восьми днів і "омолодження" хвороби.
Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на нараді щодо запровадження карантину, передає прес-служба Офісу президента.
Крім того, за словами міністра, світовий досвід показує, що в країнах, де не вводили суворий карантин під час різдвяних і новорічних канікул, протягом 14 днів зростала кількість хворих, оскільки на свята "населення активно переміщається".
Пояснюючи необхідність запровадження з 8 січня карантину, він також нагадав про сезонне зростання кількості хворих на грип взимку.
"Впроваджуючи відзавтра більш жорсткий карантин, ми уникнемо великого зростання хворих як на коронавірус, так і на звичайний сезонний грип. Таким чином зменшимо й навантаження на лікарні", – сказав Степанов.
Нагадаємо, в Україні 8 січня розпочинається зимовий локдаун, який триватиме до 24 січня. Під забороною в цей час будуть зокрема ресторани і кафе, ринки і спортзали, також скасують масові заходи, закриють школи.
Водночас влада двох міст – Тернополя та Черкас – відмовилася вводити локдаун.
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