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Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине

7 января, 21:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Минздраве назвали несколько причин введения локдауна

Эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней и "омоложение" болезни.

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Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на совещании по введению карантина, передает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, по словам министра, мировой опыт показывает, что в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, в течение 14 дней росло количество больных, поскольку на праздники "население активно перемещается".

Объясняя необходимость введения с 8 января карантина, он также напомнил о сезонном росте количества больных гриппом зимой.

"Внедряя с завтрашнего дня более жесткий карантин, мы избежим большого роста больных как коронавирусом, так и обычным сезонным гриппом. Таким образом уменьшим и нагрузки на больницы", – сказал Степанов.

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Напомним, в Украине 8 января начинается зимний локдаун, который продлится до 24 января. Под запретом в это время будут в частности рестораны и кафе, рынки и спортзалы, также отменят массовые мероприятия, закроют школы.

В то же время власти двух городов – Тернополя и Черкасс – отказались вводить локдаун.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Минздрав коронавирус Максим Степанов инкубационный период локдаун
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