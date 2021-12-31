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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні підвищать зарплати військовим

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
31 грудня, 02:10
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Відповідний указ підписав президент нашої країни
Військовим збільшать заробітні плати/Колаж: "Сьогодні"
Військовим збільшать заробітні плати/Колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 688/2021 "Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України".

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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Про що йдеться в документі?

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити з 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (крім військовослужбовців строкової військової служби) на рівні не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

Крім того, до 30 червня 2022 року уряд повинен внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

Хто в Україні отримує найменшу зарплату?

Найменше в Україні отримує, згідно з опублікованими вакансіями на порталі grc.ua, адміністративний персонал. Наприкінці 2021 року їхня середня заробітна плата становить трохи більш як 10 тисяч гривень, попри річне збільшення компенсації майже на тисячу гривень.

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Також аутсайдерами за розміром заробітних плат є:

  • робітники (11 900 грн);
  • люди на початку своєї карʼєри (12 161 грн);
  • працівники у сфері медицини (13 047 грн);
  • сфера туризму та ресторанного бізнесу (13 198 грн).

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