В Україні підвищать зарплати військовим

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 688/2021 "Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України".
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Про що йдеться в документі?
Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити з 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (крім військовослужбовців строкової військової служби) на рівні не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.
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Крім того, до 30 червня 2022 року уряд повинен внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.
Хто в Україні отримує найменшу зарплату?
Найменше в Україні отримує, згідно з опублікованими вакансіями на порталі grc.ua, адміністративний персонал. Наприкінці 2021 року їхня середня заробітна плата становить трохи більш як 10 тисяч гривень, попри річне збільшення компенсації майже на тисячу гривень.
Також аутсайдерами за розміром заробітних плат є:
- робітники (11 900 грн);
- люди на початку своєї карʼєри (12 161 грн);
- працівники у сфері медицини (13 047 грн);
- сфера туризму та ресторанного бізнесу (13 198 грн).
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