В Україні підвищать зарплати військовим

Відповідний указ підписав президент нашої країни

Військовим збільшать заробітні плати/Колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 688/2021 "Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України".

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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Про що йдеться в документі?

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити з 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (крім військовослужбовців строкової військової служби) на рівні не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

Крім того, до 30 червня 2022 року уряд повинен внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.