В Україні розробили сучасний літак для служби аеротаксі: як він виглядає (фото)

Літак зможе долати до 1500 кілометрів та розганятися до 250 кілометрів за годину

В Одесі розробили новий літак для повітряного таксі. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні незабаром може повноціно запрацювати повітряне таксі. 21 грудня в Одесі представили новий легкий літак, який може бути використаний для такої служби.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Що це за літак

Для новітнього таксі планують використовувати легкий літак V-24-І. Двомоторний чотиримісний літак призначений для перевезення пасажирів, для екскурсійних та комерційних польотів.

"Літаки V-24-І в Одеській області, ймовірно, використовуватимуть як таксі внутрішньо- та міжрегіонального сполучення", – пише видання.

Повітряне таксі повністю спроєктоване українськими конструкторами й виготовлене на українських підприємствах.

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V-24-І може розганятися до швидкості 250 км/год. Максимальна дальність польоту – 1500 км.

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В Одесі представили літак служби аеротаксі. Фото: Суспільне

Повітряні таксі замінять чартерні рейси?

Відмінністю аеротаксі від чартерних та інших типів комерційних авіаперевезень в малій авіації є ряд спрощень – наприклад, відсутність тривалих процедур реєстрації та очікування посадки на борт. Пасажирам досить прибути за 10-15 хвилин до вильоту і пройти скорочені процедури реєстрації та митного оформлення.

При подібних перевезеннях на повітряних суднах, як правило, немає ні кухонь, ні стюардес, ні туалетів. Також в залежності від законодавства країни може накладатися обмеження на кількість місць, зазвичай їх не більше 30.

Зазвичай у повітряному таксі використовуються малолітражні одно- або дводвигунових літаки, а також вертольоти малої і середньої вантажопідйомності.

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