Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Дженоа - Аталанта: онлайн 🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 🌲 Головна ялинка країни
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні розробили сучасний літак для служби аеротаксі: як він виглядає (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
21 грудня, 20:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Літак зможе долати до 1500 кілометрів та розганятися до 250 кілометрів за годину
В Одесі розробили новий літак для повітряного таксі.
В Одесі розробили новий літак для повітряного таксі. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні незабаром може повноціно запрацювати повітряне таксі. 21 грудня в Одесі представили новий легкий літак, який може бути використаний для такої служби.

Про це повідомляє "Суспільне".

Реклама

Що це за літак

Для новітнього таксі планують використовувати легкий літак V-24-І. Двомоторний чотиримісний літак призначений для перевезення пасажирів, для екскурсійних та комерційних польотів.

"Літаки V-24-І в Одеській області, ймовірно, використовуватимуть як таксі внутрішньо- та міжрегіонального сполучення", – пише видання.

Повітряне таксі повністю спроєктоване українськими конструкторами й виготовлене на українських підприємствах.

Реклама

V-24-І може розганятися до швидкості 250 км/год. Максимальна дальність польоту – 1500 км.

Реклама

В Одесі представили літак служби аеротаксі. Фото: Суспільне

Повітряні таксі замінять чартерні рейси?

Відмінністю аеротаксі від чартерних та інших типів комерційних авіаперевезень в малій авіації є ряд спрощень – наприклад, відсутність тривалих процедур реєстрації та очікування посадки на борт. Пасажирам досить прибути за 10-15 хвилин до вильоту і пройти скорочені процедури реєстрації та митного оформлення.

При подібних перевезеннях на повітряних суднах, як правило, немає ні кухонь, ні стюардес, ні туалетів. Також в залежності від законодавства країни може накладатися обмеження на кількість місць, зазвичай їх не більше 30.

Зазвичай у повітряному таксі використовуються малолітражні одно- або дводвигунових літаки, а також вертольоти малої і середньої вантажопідйомності.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування
Фото дня

Дивіться! Як виглядає ялинка у Києві з висоти пташиного польоту

Детальніше
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

46 268

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.3677

Євро (€)

30.77

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти