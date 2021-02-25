В Україні створюється ринок біоімплантів для трансплантації – Степанов

При пересадці можна буде використовувати донорську шкіру

Кабінет міністрів в середу, 24 лютого, схвалив постанову Міністерства охорони здоров'я "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині", що створює цивілізовані умови для проведення складних операцій з трансплантації.

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Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов у Facebook.

"Це перемога, над якою ми працювали спільно з нашими лікарями протягом останнього часу. Наші лікарі нарешті отримують можливість використовувати донорську шкіру. Це колосально спрощує лікування опіків будь-якої складності і дає набагато більші шанси на одужання пацієнтам", – написав міністр.

Важливим аспектом схваленої постанови Степанов назвав створення ринку біоімплантів в Україні, оскільки тепер впорядковується їхній обіг, виготовлення і контроль якості.

"Ми започатковуємо умови для розвитку вітчизняного виробництва біоімплантів, що знизить фінансове навантаження на медичну систему. Хрящі, сухожилля, фрагменти кісток тощо виготовлятимуться в Україні, а не імпортуватимуться", – написав він.

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Степанов зазначив, що це дуже важливо для соціальної реабілітації військових і ветеранів АТО/ООС і людей, які отримали травми в аваріях і на виробництвах.

За словами міністра, завдяки новій постанові в Україні буде створена ціла галузь економіки з сучасними виробництвами і робочими місцями фахівців високого класу.

Нагадаємо, раніше Степанов розповів, що в Україні в 2021 році планують вперше провести трансплантацію легень, а також верхніх і нижніх кінцівок.

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