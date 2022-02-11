В Україні ввели нове зимове меню для дитячих садків: що їстимуть діти

Меню можна коригувати, проте всі зміни потрібно узгодити у територіальному підрозділі Держпродспоживслужби

У стравах будуть сезонні продукти / Колаж "Сьогодні"

Міністерство охорони здоров'я затвердило нове триразове зимове меню для дитячих садків в Україні. Його можна використовувати у повному обсязі або частково змінювати.

Про це повідомляє МОЗ.

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Що відомо

Технічні карти містять перелік страв, всі необхідні параметри та розрахунки (маса нетто, енергетична цінність продуктів та інше), а також вимоги до продуктів. Ще в них є процеси приготування та температурні режими.

Цей перелік страв можна використовувати як базу для чотиритижневого меню в інші пори року, проте там мають бути сезонні продукти. Зміни меню слід узгодити у територіальному підрозділі Держпродспоживслужби.

Повне меню для дитячих садків можна побачити тут .

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Приклад меню для дитячих садків. Фото: МОЗ

Приклад меню для дитячих садків. Фото: МОЗ

У поїздах Інтерсіті оновили меню для дітей

В українських поїздах "Інтерсіті" змінилася кухня. Звичні для українців ланч-бокси представлені вже у трьох видах – м'ясний, вегетаріанський та дитячий.

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"Запускається дитячий ланч-бокс. Туди йдуть різнокольорові макарони для дітей, щоб було цікаво їсти і розглядати, невелике піта, куряча відбивна. У другому контейнері – вегетаріанський рол із сиром фета та банановий пиріг на десерт", – розповів новинам "Сьогодні бариста Кирило Якубенко.

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