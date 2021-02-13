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В Україну сунуть люті морози: МОН радить розпустити школярів по домівках

13 лютого, 21:18

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

У міністерстві рекомендують перейти на дистанційне навчання

Штормове попередження оголошено по всій Україні. У більшості регіонів – сніг, сильний вітер, йдуть люті морози. У трьох областях обмежили рух вантажівок – це, зокрема, на Волині та Вінниччині, на Рівненщині та Хмельниччині взагалі заборонений рух будь-якого транспорту дорогами державного значення.

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Як повідомляють новини "Сьогодні", в Україніочікують лютих морозів. Уже цієї ночі снігопад вщухне. Сьогодні прогнозують до -13. Але з кожним днем ставатиме холодніше. Наступного тижня синоптики обіцяють до -25 у північних регіонах України. Через сильні морози Міністерство освіти рекомендує організувати дистанційне навчання.

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У відомстві зазначають: повідомлення, яке вони вже надіслали до шкіл, суто рекомендаційне. Мовляв, наказувати не мають права. Рішення про тимчасове припинення очного навчання ухвалюється на місцях.

Нагадаємо, днями на "дистанційку" переходили школи й садочки Києва та Львова. У столичній мерії уже заявили – з понеділка усі навчальні заклади і дитсадки відновлюють роботу.

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