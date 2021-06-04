В Україну намагались ввести хімікати з російського санкційного заводу (фото)

СБУ попередила спробу ввезення в Україну понад 20 тонн метилового ефіру оцтової кислоти, виробленого на одному з російських санкційних підприємств.
Про це повідомляє прес-служба ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.
Співробітники спецслужби встановили, що хімрозчинник організатори вже переправляли на адресу одного з вітчизняних підприємств у Луганській області.
Пізніше правоохоронці встановили, що за останній місяць цей товар ділки вже намагалися ввезти в Україну. Він одразу був реекспортований назад до РФ.
Йдеться про понад 20 тонн метилового ефіру
Після цього ділки вирішили знову спробувати ввести рідину вже нібито від іншого виробника. Замість санкційного російського заводу в документах було вказано московське виробниче підприємство, на яке економічні та інші обмежувальні санкції РНБОУ не поширюються. Наразі цистерну з метилацетатом вилучено.
Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України у Миколаєві затримала посадовців АТ "Укрзалізниці", які щомісяця зливали з локомотивів 100-150 тонн дизпалива і незаконно продавали його.