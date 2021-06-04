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В Україну намагались ввести хімікати з російського санкційного заводу (фото)

4 червня, 15:11

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Йдеться про понад 20 тонн метилового ефіру – хімрозчинник організатори вже переправляли на адресу одного з вітчизняних підприємств

СБУ попередила спробу ввезення в Україну понад 20 тонн метилового ефіру оцтової кислоти, виробленого на одному з російських санкційних підприємств.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Співробітники спецслужби встановили, що хімрозчинник організатори вже переправляли на адресу одного з вітчизняних підприємств у Луганській області.

Пізніше правоохоронці встановили, що за останній місяць цей товар ділки вже намагалися ввезти в Україну. Він одразу був реекспортований назад до РФ.

Йдеться про понад 20 тонн метилового ефіру
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Йдеться про понад 20 тонн метилового ефіру

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Після цього ділки вирішили знову спробувати ввести рідину вже нібито від іншого виробника. Замість санкційного російського заводу в документах було вказано московське виробниче підприємство, на яке економічні та інші обмежувальні санкції РНБОУ не поширюються. Наразі цистерну з метилацетатом вилучено.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України у Миколаєві затримала посадовців АТ "Укрзалізниці", які щомісяця зливали з локомотивів 100-150 тонн дизпалива і незаконно продавали його.

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