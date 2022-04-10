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В Україну повернеться ікона святого Миколая (Мокрого) – перша чудотворна ікона Русі

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10 квітня, 00:33
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Після довгоочікуваного повернення ікона зберігатиметься у Софійському соборі
До столиці повернуть чудотворну ікону
До столиці повернуть чудотворну ікону / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україну повертається перша чудотворна ікона Русі – ікона святого Миколая. Святиню було вивезено під час Другої світової війни. За словами президента Володимира Зеленського, після повернення ікона зберігатиметься у Софійському соборі.

Про це у своєму відеозверненні ввечері повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Хочу, щоб повернення цієї святині стало для всіх нас важливим символом. Фундаментальним символом. Символом того, що ми повернемо в Україну все наше. Все українське. Повернем усіх наших людей", – зауважив глава держави.

Зеленський та Джонсон отримали у подарунок глиняних півнів

Після переговорів президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прогулялися центром Києва.

Зеленський і Джонсон спустилися з Банковою Алеєю Небесної сотні на Майдан і прогулялися Хрещатиком. Президент України показав гостю меморіал загиблим Героям.

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Під час прогулянки до президента та глави уряду Великобританії підійшла перехожа та подарувала керамічних півників. Такий самий півник авторства Прокопа Бідасюка стояв на кухонній шафці, яка вціліла у зруйнованій російськими військами багатоповерхівці у селищі Бородянка Київської області. Фото цієї шафки з півником набуло популярності в Мережі та стало символом стійкості українського народу.

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