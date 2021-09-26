В Україну повертається потепління: як зміниться погода найближчими днями

У деяких областях буде прохолодно і трохи покрапає, але в більшості регіонів чекаємо комфортну погоду

Посеред осені в Україні загляне тепло і сонце. Колаж "Сьогодні"

Після тижня дощів, холоду і вогкості в Україну, нарешті, повертається нормальна погода – друге бабине літо. Найближчими днями в деяких областях буде близько 20 градусів, дощів стане набагато менше, а ось ночі будуть дуже холодними.

Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

Реклама

У понеділок, 27 вересня, буде шикарна для цієї пори погода: в більшості областей 14-17 градусів, на півдні та заході до +18, а на Закарпатті взагалі 20-22 тепла. У Києві 13-15 градусів. На всій території країни буде сухо.

У вівторок, 28 вересня, в низці областей знову похолодає. На півночі, в більшості центральних областей, Волинській, Рівненській та Житомирській областях усього 11-13 градусів, в інших областях 12-16 тепла, на Закарпатті до +19. У Києві 12-14. Вночі істотно похолодає, до 3-5 градусів. Дощі очікуються на сході, в Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Реклама

У середу, 29 вересня, в цілому по країні 12-15 градусів, на півдні та Закарпатті до +17. У столиці 12-14 тепла. Цього дня дощів не передбачається.

Реклама

У четвер, 30 вересня, ніяких дощів. У західних і центральних областях 12-15 градусів, на півночі і сході – 11-13, на півдні та Закарпатті – 15-17 тепла. Ночі холодні, всього 4-7 градусів. У Києві вдень 12-14 тепла.

У п'ятницю, 1 жовтня, розпочнеться другий місяць осені з досить приємною погоди: 13-15 градусів тепла і жодних дощів.

В Україну прийшла справжня осінь, а місцями і зима

Нещодавно в Карпатах температура повітря опускалася до 6 градусів морозу – це була найнижча температура у вересні для високогір'я. Але і це ще не все, на горі Піп Іван Чорногірський випав перший осінній сніг.

23 вересня вже в Чернівецькій області випав сніг. Сніг помічений на горі Томнатик, яка знаходиться на хребті Томнатикул, в межах Вижницького району.

А 18 вересня Одесу затопило після потужної зливи. Місцеві жителі насилу пересувалися дорогою – на деяких ділянках людям було по коліно води.

Також ми писали, як нещодавно російський Сочі опинився під водою після потужної зливи. Через несприятливі погодні умови навіть перенесли на невизначений строк перегони Формули-1.