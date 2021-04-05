В Україну повертається сніг: синоптик розповіла, де буде сипати

У вівторок в Карпатах очікується справжня зима – сніг і істотний мороз

Частину України вже накрили дощі, а завтра на заході країни буде ще й сніг. У вівторок все ще буде прохолодно, а в Карпатах взагалі мороз.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

6 квітня холодне повітря охопить західну частину України, вдень очікується 3-8 тепла, місцями 0-3 градуси. У Карпатах різко похолодає до 3-8 градусів морозу.

Також на заході завтра очікується мокрий сніг (карта), в Карпатах можливий сильний сніг.

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На сході, півдні, в більшості центральних областей протягом дня очікується 9-13 градусів (карта).

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У Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях – періодично невеликий дощ. На решті території України – без опадів, лише в Криму місцями пройде незначний дощ.

У Києві у вівторок ще досить тепло, 10-13 градусів. Серйозні опади – навряд чи.

У найближчі дні хорошої погоди не чекаємо

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На Благовіщення, 7 квітня, в Україну "стрибне" циклон з холодним повітрям. Тому дощі будуть переходити в мокрий сніг, переважно на заході та півночі України. На Лівобережжі буде переважати більш тепла погода, тому там очікуються переважно дощі.

"Погода в Україні в цілому очікується 7-8 квітня складною... В кінці тижня, ближче до вихідних, температура почне підвищуватися", – додав Діденко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях в Карпатах випав сніг.

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