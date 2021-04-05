В Україну повертається сніг: синоптик розповіла, де буде сипати

Частину України вже накрили дощі, а завтра на заході країни буде ще й сніг. У вівторок все ще буде прохолодно, а в Карпатах взагалі мороз.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
6 квітня холодне повітря охопить західну частину України, вдень очікується 3-8 тепла, місцями 0-3 градуси. У Карпатах різко похолодає до 3-8 градусів морозу.
Також на заході завтра очікується мокрий сніг (карта), в Карпатах можливий сильний сніг.
На сході, півдні, в більшості центральних областей протягом дня очікується 9-13 градусів (карта).
У Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях – періодично невеликий дощ. На решті території України – без опадів, лише в Криму місцями пройде незначний дощ.
У Києві у вівторок ще досить тепло, 10-13 градусів. Серйозні опади – навряд чи.
У найближчі дні хорошої погоди не чекаємо
На Благовіщення, 7 квітня, в Україну "стрибне" циклон з холодним повітрям. Тому дощі будуть переходити в мокрий сніг, переважно на заході та півночі України. На Лівобережжі буде переважати більш тепла погода, тому там очікуються переважно дощі.
"Погода в Україні в цілому очікується 7-8 квітня складною... В кінці тижня, ближче до вихідних, температура почне підвищуватися", – додав Діденко.
Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях в Карпатах випав сніг.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк