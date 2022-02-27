У ЗСУ показали відео, як Bayraktar вдарив по скупченню техніки РФ

Український безпілотник наздогнав колону окупантів у Херсонській області

Bayraktar ЗСУ завдав окупантам втрат. Колаж "Сьогодні"

Українські військові за допомогою ударного безпілотника Bayraktar рознесли колону техніки окупантів. Відповідне відео показав у Facebook головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Що "Байрактар" животворящий робить! Село Чорнобаївка, Херсонська область. Welcome to hell (ласкаво просимо до пекла. – Ред.)!" – написав він.

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Як заявляли 26 лютого в Командуванні повітряних сил, блискавично відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу "Байрактар" ТВ-2, який знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами.

Про це писав і радник голови МВС Антон Геращенко, що підірвано більш ніж 3000 тонн пального для армії окупантів.