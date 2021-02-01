Вакцина від COVID-19 буде через два тижні: що привезуть в Україну

В Україні через два тижні буде поставка вакцини від коронавірусу Pfizerу кількості 117 тисяч доз. Це буде тільки перша партія. Також у першому і другому кварталі року в Україну надійдуть вакцини від компанії AstraZeneca. Про це повідомив на брифінгу заступник голови МОЗ Ігор Іващенко.

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Pfizer у лютому

Він нагадав, що Україна почне вакцинацію населення в лютому.

"Через два тижні отримаємо вакцини... Наша країна увійшла до переліку країн, яким COVAX надасть вакцини проти COVID-19 в рамках першої хвилі розподілу", – сказав Іващенко.

Для початку вакцинації Україна отримає в лютому 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Він уточнив, що саме цю вакцину поставлять в Україну через два тижні.

На початку січня Україна в своїй заявці запевнила, що може забезпечити збереження вакцини у необхідній мінусовій температурі (в районі -70 градусів) і її транспортування.

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Пізніше отримаємо ще й AstraZeneca

У COVAX підтвердили в листі МОЗ України про постачання вакцини AstraZeneca в кількості від 2,2 млн доз до 3,7 млн доз.

Цю вакцину Україна отримає протягом першого і другого кварталу 2021 року.

Як повідомляли новини "Сьогодні", головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко говорив, що імунізувати українців почнуть приблизно з 15 лютого (групи ризику і силовиків). А масова вакцинація очікується у травні. Для цього Верховна Рада прийняла закон, який дозволить екстрено реєструвати вакцини.

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