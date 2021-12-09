Вакцинація 104-річної жінки в Одесі та смерть відомого українського волонтера — головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Саакашвілі оголосив новий протест і переміг — чого досяг політик
Третій президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі, який проходить у військовому шпиталі в Горі лікування після тривалого голодування у в'язниці, вдався до нового протесту і досяг успіху. Він припинив приймати ліки. Таким чином Саакашвілі вимагав увімкнути йому телевізор.
У Одесі 104-річна жінка отримала першу дозу вакцини від COVID-19
104-річна одеситка отримала щеплення проти COVID-19. Їй зробили першу дозу вакцини. Раніше одеситам у такому поважному віці щеплення проти коронавірусу не робили.
Помер легендарний волонтер Сергій Максимець, йому було 69
Помер волонтер Сергій Максимець, якого бійці у зоні ООС прозвали "Дядя Серьожа". Йому було 69 років. Останніми роками чоловік скаржився на проблеми із серцем. Він переніс інфаркт та дві складні операції.
У Чернівецькій області 10-місячне немовля загинуло внаслідок отруєння чадним газом
У Чернівецькій області 10-місячний хлопчик загинув удома у колясці в результаті отруєння чадним газом. Його 2-річний брат влаштував пожежу в будинку та сховався в іншій кімнаті, тому не постраждав. Попри проведені реанімаційні заходи немовля врятувати не вдалося.