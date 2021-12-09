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СЬОГОДНІ Новини України

Вакцинація 104-річної жінки в Одесі та смерть відомого українського волонтера — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
9 грудня, 06:00
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104-річна одеситка отримала першу дозу щеплення від COVID-19, а у віці 69 років помер волонтер, який допомагав бійцям на сході
Одеситка, якій 104 роки, вирішила вакцинуватися, а у віці 69 років пішов з життя відомий волонтер Сергій Максимець/Колаж: "Сьогодні"
Одеситка, якій 104 роки, вирішила вакцинуватися, а у віці 69 років пішов з життя відомий волонтер Сергій Максимець/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Саакашвілі оголосив новий протест і переміг — чого досяг політик

Третій президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі, який проходить у військовому шпиталі в Горі лікування після тривалого голодування у в'язниці, вдався до нового протесту і досяг успіху. Він припинив приймати ліки. Таким чином Саакашвілі вимагав увімкнути йому телевізор.

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На найближче засідання суду Саакашвілі не зможе прийти самостійно/Фото: Reuters/Колаж: "Сьогодні"
На найближче засідання суду Саакашвілі не зможе прийти самостійно/Фото: Reuters/Колаж: "Сьогодні"

У Одесі 104-річна жінка отримала першу дозу вакцини від COVID-19

104-річна одеситка отримала щеплення проти COVID-19. Їй зробили першу дозу вакцини. Раніше одеситам у такому поважному віці щеплення проти коронавірусу не робили.

Вакцинація для людей похилого віку дуже важлива/Колаж: "Сьогодні"
Вакцинація для людей похилого віку дуже важлива/Колаж: "Сьогодні"

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Помер легендарний волонтер Сергій Максимець, йому було 69

Помер волонтер Сергій Максимець, якого бійці у зоні ООС прозвали "Дядя Серьожа". Йому було 69 років. Останніми роками чоловік скаржився на проблеми із серцем. Він переніс інфаркт та дві складні операції.

Чоловік мав проблеми зі здоров'ям/Колаж: "Сьогодні"
Чоловік мав проблеми зі здоров'ям/Колаж: "Сьогодні"

У Чернівецькій області 10-місячне немовля загинуло внаслідок отруєння чадним газом

У Чернівецькій області 10-місячний хлопчик загинув удома у колясці в результаті отруєння чадним газом. Його 2-річний брат влаштував пожежу в будинку та сховався в іншій кімнаті, тому не постраждав. Попри проведені реанімаційні заходи немовля врятувати не вдалося.

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Батьки залишили немовля разом із 2-річним братом, який влаштував вдома пожежу/Колаж: "Сьогодні"
Батьки залишили немовля разом із 2-річним братом, який влаштував вдома пожежу/Колаж: "Сьогодні"

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