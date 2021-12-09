Вакцинация 104-летней женщины в Одессе и смерть известного украинского волонтера — главные новости за ночь

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Саакашвили объявил новый протест и победил – чего добился политик
Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили, проходящий в военном госпитале в Гори лечение после продолжительной голодовки в тюрьме, прибег к новому протесту и добился успеха. Он прекратил принимать лекарства. Таким образом Саакашвили требовал включить ему телевизор.
В Одессе 104-летняя женщина получила первую дозу вакцины от COVID-19
104-летняя одесситка получила прививку против COVID-19. Ей сделали первую дозу вакцины. Ранее одесситам в таком почтенном возрасте прививки против коронавируса не делали.
Умер легендарный волонтер Сергей Максимец, ему было 69
Скончался волонтер Сергей Максимец, которого бойцы в зоне ООС прозвали "Дядя Сережа". Ему было 69 лет. В последние годы мужчина жаловался на проблемы с сердцем. Он перенес инфаркт и две сложные операции.
В Черновицкой области 10-месячный младенец погиб в результате отравления угарным газом
В Черновицкой области 10-месячный мальчик погиб дома в коляске в результате отравления угарным газом. Его 2-летний брат устроил пожар в доме и спрятался в другой комнате, поэтому не пострадал. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия младенца спасти не удалось.