Помер легендарний волонтер Сергій Максимець, йому було 69

Чоловік неодноразово допомагав військовим на Донбасі

Чоловік мав проблеми зі здоров'ям/Колаж: "Сьогодні"

У середу, 8 грудня, помер волонтер Сергій Максимець, якого бійці в зоні ООС прозвали "Дядя Серьожа". Йому було 69 років.

Про це повідомляє 24 канал.

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Що відомо про волонтера?

Сергій Максимець допомагав українським військовим з початку російсько-української війни. У 2014 році він був змушений тікати з рідного Донецька, оскільки потрапив до розстрільних списків окупантів. Чоловіка збиралися арештувати. Максимець возив на фронт передачі нашим захисникам, допомагав евакуюватися цивільним та вивозив із зони АТО поранених військових.

Що кажуть про волонтера колеги?

За словами волонтерки Наталії Воронкової, Сергій Максимець був одним з найдавніших її водіїв у поїздках до зони ООС та завдячує йому життям.

"Коли був Іловайськ, він їздив на той бік, вдаючи, що їде забирати речі з дому. А сам під цими речами вивозив наших військових, яких знаходив пораненими у соняшниках, або яких йому передавали місцеві жителі", — згадує жінка.

Чоловік мав проблеми зі здоров'ям

За час волонтерства Максимець зазнав серйозних контузій і частково втратив слух. Останніми роками чоловік скаржився на проблеми із серцем. Він переніс інфаркт та дві складні операції.

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Смерть диктора, який озвучував станції Харківського метро

У Харкові на 72-му році життя помер Юрій Вірченко, голосом якого звучали назви станцій метро до 2016 року. Його серце зупинилося, коли він був на станції метро "Київська" 28 листопада.

За словами сестри диктора Лариси Кошеварової, смерть настала раптово.

"О 14:20 прямо на платформі станції метро "Київська". Попередньо, як визначили лікарі, – серцевий напад. У нього були хронічні хвороби: діабет, серцево-судинні, тиск був високий, звичайні старечі хвороби", – розповіла Лариса Кошеварова.

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