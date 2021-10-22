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Вакцинуватися від грипу і COVID-19 можна, але не всім – ВООЗ

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
22 жовтня, 17:34
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Вакцину від грипу і COVID-19 можна вводити в різні руки
Перед щепленням потрібно проконсультуватися з лікарем/Колаж "Сьогодні"
Перед щепленням потрібно проконсультуватися з лікарем/Колаж "Сьогодні"

Одночасне щеплення від коронавірусу і грипу безпечне. Однак перед тим, як вакцинуватися від цих інфекцій, необхідно проконсультуватися з лікарем про показання до застосування обох вакцин.

Про це повідомляє голова департаменту ВООЗ щодо забезпечення готовності до особливо небезпечних інфекцій Сільва Бріан, пише РБК-Україна.

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Безпечно чи ні?

"Чи безпечно вводити вакцину проти грипу і COVID-19 одночасно? Так", – сказала Бріан в ході чергового випуску програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) "Наука за п'ять хвилин".

Представник ВООЗ уточнила, що є результати декількох досліджень, які показали, що одночасно приймати вакцини від коронавірусу і грипу безпечно.

При цьому Бріан уточнила, що перед такою щепленням необхідно проконсультуватися з лікарем про показання до застосування обох вакцин. Тільки лікар зможе зрозуміти, можна вам робити обидві вакцини чи ні.

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Чи можна робити обидва щеплення в один день?

"Була прийнята рекомендація, що вакцини проти грипу, на відміну від вакцин від інших вакцинокерованих хвороб, ми можемо вводити в один день з вакциною проти COVID-19 або з будь-яким інтервалом", – сказав голова Національної технічної групи з питань імунопрофілактики, лікар-імунолог Федір Лапій.

Щеплення проти двох хвороб можна проводити в різні руки. Вакцинація від COVID-19 не захищає від грипу.

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