Вакцина AstraZeneca їде в Україну: Степанов показав відео

Степанов пояснив, чому вакцина прибуде в Україну тільки через кілька днів

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов показав, як Індія відправляє в Україну вакцину від COVID-19 AstraZeneca в кількості 500 тисяч доз. Про це він повідомив у Facebook.

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Він особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин із заводу-виробника в індійському місті Пуне. За його словами, в Україну їдуть 500 тис. доз вакцини, а після прибуття будуть розподілені між регіонами згідно з планом.

"Зараз вакцина транспортується до Мумбаї. Далі – довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі, і вже днями вакцина прибуде до України. Під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин", – написав Степанов.

Вакцина AstraZeneca- це спільна розробка Оксфордського університету і британсько-шведської компанії AstraZenecа, яка має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я і рекомендована до екстреного використання.

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