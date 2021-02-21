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Вакцина AstraZeneca їде в Україну: Степанов показав відео

21 лютого, 14:56

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Степанов пояснив, чому вакцина прибуде в Україну тільки через кілька днів

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов показав, як Індія відправляє в Україну вакцину від COVID-19 AstraZeneca в кількості 500 тисяч доз. Про це він повідомив у Facebook.

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Він особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин із заводу-виробника в індійському місті Пуне. За його словами, в Україну їдуть 500 тис. доз вакцини, а після прибуття будуть розподілені між регіонами згідно з планом.

"Зараз вакцина транспортується до Мумбаї. Далі – довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі, і вже днями вакцина прибуде до України. Під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин", – написав Степанов.

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Вакцина AstraZeneca- це спільна розробка Оксфордського університету і британсько-шведської компанії AstraZenecа, яка має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я і рекомендована до екстреного використання.

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До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не один, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Індія вакцина Максим Степанов AstraZeneca

Джерело: Сьогодні

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