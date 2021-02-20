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Весна повертається: в Україні різко потепліє, але ненадовго

20 лютого, 13:16

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На вихідних буде сонячно і тепло

З неділі, 21 лютого, в Україні істотно потеплішає, але висока температура довго не протримається.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

21 лютого майже на всій території України буде сонячно. Опади прогнозують в Чернігові, Сумах, Харкові, Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Дніпрі та Полтаві. Там випаде незначний сніг.

Температура повітря:

  • на заході +2+7 градусів;
  • на півночі 0+3 градуси;
  • на сході -1+2 градуси;
  • на півдні +3+5 градусів;
  • в центрі України в Києві +1+4 градуси.

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У понеділок, 22 лютого, сніг прогнозують лише в Донецьку та Луганську. На решті території України буде по-весняному сонячно і тепло.

Температура повітря:

  • на заході + 2+10 градусів;
  • на півночі 0+4 градуси;
  • на сході -1+5 градусів;
  • на півдні +4+8 градусів;
  • в центрі України в Києві +1+4 градуси.

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На відміну від попереднього дня, 23 лютого опади прогнозують не тільки в Донецьку і Луганську, а ще в Харкові і Сумах. Там сніжитиме, а на решті території країни – сонячно і ясно. Але на півночі і на сході України значно похолодає.

Температура повітря:

  • на заході +3 +8 градусів;
  • на півночі -8+3 градуси;
  • на сході -7-3 градуси;
  • на півдні +1+3 градуси;
  • в центрі України в Києві -1-3 градуси.

24 лютого похолодання посилиться, на сході країни температура опуститься до -10. У Чернігові, Харкові, Луганську, Дніпрі та Полтаві сніжитиме.

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Температура повітря:

  • на заході +2+10 градусів;
  • на півночі -1-4 градуси;
  • на сході -4-10 градуси;
  • на півдні -1+3 градуси;
  • в центрі України в Києві -1-4 градуси.

Після того як Новий рік в Україні минув без снігу і морозів, ми дізнавалися, яка українців чекає погода цієї зими і загалом до кінця року. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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