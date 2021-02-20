Весна повертається: в Україні різко потепліє, але ненадовго

З неділі, 21 лютого, в Україні істотно потеплішає, але висока температура довго не протримається.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
21 лютого майже на всій території України буде сонячно. Опади прогнозують в Чернігові, Сумах, Харкові, Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Дніпрі та Полтаві. Там випаде незначний сніг.
Температура повітря:
- на заході +2+7 градусів;
- на півночі 0+3 градуси;
- на сході -1+2 градуси;
- на півдні +3+5 градусів;
- в центрі України в Києві +1+4 градуси.
У понеділок, 22 лютого, сніг прогнозують лише в Донецьку та Луганську. На решті території України буде по-весняному сонячно і тепло.
Температура повітря:
- на заході + 2+10 градусів;
- на півночі 0+4 градуси;
- на сході -1+5 градусів;
- на півдні +4+8 градусів;
- в центрі України в Києві +1+4 градуси.
На відміну від попереднього дня, 23 лютого опади прогнозують не тільки в Донецьку і Луганську, а ще в Харкові і Сумах. Там сніжитиме, а на решті території країни – сонячно і ясно. Але на півночі і на сході України значно похолодає.
Температура повітря:
- на заході +3 +8 градусів;
- на півночі -8+3 градуси;
- на сході -7-3 градуси;
- на півдні +1+3 градуси;
- в центрі України в Києві -1-3 градуси.
24 лютого похолодання посилиться, на сході країни температура опуститься до -10. У Чернігові, Харкові, Луганську, Дніпрі та Полтаві сніжитиме.
Температура повітря:
- на заході +2+10 градусів;
- на півночі -1-4 градуси;
- на сході -4-10 градуси;
- на півдні -1+3 градуси;
- в центрі України в Києві -1-4 градуси.
Після того як Новий рік в Україні минув без снігу і морозів, ми дізнавалися, яка українців чекає погода цієї зими і загалом до кінця року. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".
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