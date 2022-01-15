Вітер і загроза сходу лавин: яким областям готуватися до негоди

В Україні прогнозують сильний вітерсьогодні, 15 січня. По всій країні оголошено штормове попередження. Також може бути значна сніголавинна небезпека у двох областях.
Про це повідомляє ДСНС України.
Що кажуть рятувальники
Сьогодні вдень по всій країні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. У зв'язку із цим оголошено перший рівень небезпеки.
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Також на високогір'ях Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека. У зв'язку із цим оголошено третій рівень небезпеки.
Погода в Україні 15 січня
У країні сьогодні синоптики прогнозують суху погоду. Сніжитиме лише у частині східних та північних областей. Також варто чекати на сильний вітер.
Температура:
- на заході від -1 до +3,
- на півночі від -1 до +1,
- на сході від -1 до 0,
- на півдні від +2 до +4,
- у центрі від -1 до +1.
Раніше ми писали:
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