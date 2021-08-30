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Візит Зеленського в США і Разумков на Донбасі – анонси СЬОГОДНІ

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
30 серпня, 07:00
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У понеділок почнеться офіційний візит Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом, а спікер Ради відвідає зону ООС
Зустрія Зеленського з Байденом відклади, а Разумков летить у зону ООС
Зустрія Зеленського з Байденом відклади, а Разумков летить у зону ООС / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 30 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

  • Початок візиту президента України Володимира Зеленського у США.
  • 10:00 – акція Нацкорпусу біля будівлі Печерського управління поліції в Києві. У цей день запланований допит ветеранів у Печерському райвідділі (вул. Московська, 30)
  • 13:00 – засідання Ради щодо державної підтримки кінематографії (вул. Лаврська, 10). Засідання пройде в онлайн-режимі.
  • 14:30 – дискусія до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень з участю уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової (Київський міський палац ветеранів, вул. Бастіонна, 11).
  • 17:00 – презентація книги "Світлий шлях": історія одного концтабору" Станіслава Асєєва (Київський міський палац ветеранів, вул. Бастіонна, 11).
  • 16:00 – прес-брифінг на тему: "Презентація проєкту зі вшанування пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність" в УКМЦ (вул. Хрещатик, 2).
  • 17:30 – відкриття спільного українсько-литовського проекту "Крізь століття: здобута батьківщина" у рамках Року історії та культури литовських татар 2021. Зустріч з представниками ЗМІ відбудеться на подвір’ї Музею книги і друкарства України (вул. Лаврська, 9).
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Донбас

  • Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відвідає район проведення Операції об'єднаних сил.

Дніпро

  • 14:00 – урочисте відкриття виставки-експозиції у рамках проєкту "Стіна надії" до Всесвітнього дня зниклих без вісти у приміщенні Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка (вул. Воскресенська, 5).

Одеса

  • 11:00 – відкриття Х ювілейної "Комедіади" (30 серпня – 2 вересня). Вхід вільний за попереднім записом/акредитацією: pr.comediada@gmail.com.

За кордоном

  • В Естонії відбудеться перший тур президентських виборів.
  • Європейська комісія опублікує зведений індекс ділової і споживчої довіри до економіки єврозони у серпні.

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