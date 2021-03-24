Володимир Бородянський став членом Наглядової ради "Медіа Групи Україна"

Успішний медіаменеджер, міністр культури, молоді та спорту України в 2019-2020 рр. Володимир Бородянський увійшов до складу Наглядової ради "Медіа Групи Україна".

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Володимир долучиться до визначення шляхів стратегічного розвитку Групи. У фокусі його уваги перебуватиме формування контентної стратегії активів та її ефективна реалізація. Величезний управлінський досвід Володимира дозволить зберегти й посилити лідерство "Медіа Групи Україна" на медійному ринку країни.

"Моя роль – разом із менеджментом МГУ розробити такі зміни в Групі, які збільшать частку топового художнього й нехудожнього розважального контенту та забезпечать його економічну ефективність. Разом ми створимо таку модель розвитку, яка, по-перше, буде забезпечувати лідерство телеканалу „Україна" (перевага над найближчим конкурентом у 2020 році за часткою перегляду склала 70%!), а по-друге, відповідатиме на виклики 2025-2030 років, та додасть Групі сили для ефективної конкуренції на нових і вже звичних ринках", - сказав Володимир Бородянський.

Олександр Баринов, голова Наглядової ради "Медіа Групи Україна":

"МГУ – безумовний лідер у виробництві кіносеріальної продукції та телевізійних розважальних шоу. І саме лідерство дає нам чітке уявлення, наскільки важлива контентна стратегія для досягнення успіху на такому висококонкурентному ринку, яким є медіаіндустрія України. Я радий, що Володимир погодився приєднатися до Наглядової ради МГУ. Він володіє унікальним особистим досвідом і масштабним баченням подальшого розвитку ринку контенту в Україні та світі".

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Євгеній Бондаренко, директор "Медіа Групи Україна":

"Медіаринок завжди був однією з найбільш динамічних і передових індустрій, а зараз ми взагалі знаходимося на етапі тектонічних змін ландшафту галузі. І для того, щоб бути лідерами, а значить, виправдовувати й перевершувати очікування наших глядачів (як, наприклад, у нас вийшло у випадку з шоу "Маска"), потрібно не тільки відповідати цим змінам, а й самим їх ініціювати. Посилення Наглядової ради „Медіа Групи Україна" – логічний крок у розвитку холдингу. Я особисто багато працював разом із Володимиром Бородянським у минулому та знаю, який значний внесок він робить у проєкти, якими займається. Упевнений, що МГУ багато здобула від такого призначення".

Медіахолдинг "Медіа Група Україна" об'єднує національний телеканал загального інтересу "Україна", загальнонаціональний інформаційний телеканал "Україна 24", молодіжний телеканал НЛО TV, телеканал Індиго TV, тематичні канали "Футбол 1/2/3", міжнародні канали Ukraine 1/Ukraine 2 і NLO TV 1/NLO TV 2, телеканали "Донбас", "34 телеканал", "Сигма", медіа-агентство повного циклу "Медіа Партнерство Баінг", оператора супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компанії "Теле Про" і "Допоможемо ТВ", кросплатформний проєкт Vogue.UA та "Новинну Групу Україна", до якої входять мультимедійна платформа СЬОГОДНІ – теленовини "Сьогодні", сайт segodnya.ua.

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