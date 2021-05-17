Влада провалила вакцинацію і карантин, COVID-ситуація буде погіршуватися – епідеміолог

За словами фахівця, держава не створює ніяких зручних інструментів, щоб люди могли мінімізувати подальше поширення хвороби

Україна пройшла пік третьої хвилі пандемії, однак в майбутньому наша країна зіткнеться ще не з однією хвилею коронавірусу.

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Про це заявив епідеміолог Андрій Александрін в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми пройшли третій пік першої хвилі коронавірусу і ми будемо заходити в наступний пік. Україна показала на практиці, що понад рік ми не здатні впровадити програми інфекційної безпеки і ми не здатні забезпечити населення хорошим охопленням вакцинної профілактики. Тому ця тенденція у нас буде тривати й далі", – зазначив він.

Фахівець також підкреслив, що в Україні сьогодні циркулюють всі відомі штами коронавірусу. При цьому держава не створює ніяких зручних інструментів, щоб люди могли мінімізувати подальше поширення хвороби.

"У громадському транспорті хаос як відбувався, так і відбувається ... Мені здається, у нас населення розслабилося. У нас буває або чорне, або біле – або влада впроваджує жорсткий карантин, або всі розслабляються, сидять в кафешках і ходять в кінотеатри", – додав епідеміолог.

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Нагадаємо, раніше експерти розповіли, чи можна повторно вакцинуватисявід коронавірусу іншим препаратом і коли саме краще вколоти другу дозу.

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