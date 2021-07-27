Замість Батумі опинилися в Тбілісі: що сталося з літаком туристів з України

По дорозі на грузинський курорт нашим туристам довелося пережити незаплановану посадку

Українці прилетіли в Батумі, але із запізненням на кілька годин / Колаж "Сегодня"

Авіарейс Київ-Батумі української авіакомпанії Yanair сьогодні вчасно не доставив українських туристів в курортне місто Батумі . Екіпаж змушений був зробити незаплановане преземлення в аеропорту Тбілісі.

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Про це повідомило грузинське агентство Грузія Online .

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Згідно з офіційною версією, причиною затримки стали метеоумови. У момент прильоту літака в Грузію над Батумі йшов проливний дощ і тримався туман.

"Пасажири знаходилися в аеропорту Тбілісі кілька годин. Туман розсіявся і літак вилетів в напрямку Батумі", – заявили журналістам в Батумському аеропорту.

На сайті авіакомпанії Yanair пояснень стосовно авіапригоди немає.

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Так само в цей день відбулася невелика затримка авіарейсу Львів-Батумі. В аеропорту курорту запевнили ЗМІ, що це не було пов'язано з грузинською стороною.

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Цей тиждень виявився багатим на авіаподії. У понеділок, 26 липня, літак Belavia, який слідував з Мінська в Анталію, через годину після вильоту подав сигнал лиха . На борту знаходилися 189 пасажирів і 7 членів екіпажу.

А кількома днями раніше відбулася затримка рейсу авіакомпанії SkyUp, що летів з Батумі до Харкова. Тут винуватою назвали птицю.