У Львівській області відкрили нове газове родовище – голова ЛОВА

Нічні вибухи у Львівській області пов'язані з відкриттям нового газового родовища. Україна має намір нарощувати видобуток.
Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.
" Пригадуєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав пів ночі? Сьогодні вже можу сказати: це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля. Офіційно: на Львівщині відкрили нове газове родовище! Далі будемо лише нарощувати видобуток", – зазначив він.
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"Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7-й годині ранку", – йдеться у повідомленні.