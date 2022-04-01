У Львівській області відкрили нове газове родовище – голова ЛОВА

Усі сплутали видобуток газу з ворожими вибухами окупантів

У Львові видобуватимуть газ / Фото: Колаж: Сьогодні

Нічні вибухи у Львівській області пов'язані з відкриттям нового газового родовища. Україна має намір нарощувати видобуток.

Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

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" Пригадуєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав пів ночі? Сьогодні вже можу сказати: це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля. Офіційно: на Львівщині відкрили нове газове родовище! Далі будемо лише нарощувати видобуток", – зазначив він.

Окупанти знищили нафтобазу у Львові

Нафтобаза у Львові, в яку напередодні потрапила ракета окупантів повністю зруйнована. Пожежу ліквідували протягом усієї ночі.

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"Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7-й годині ранку", – йдеться у повідомленні.

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