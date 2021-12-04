Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Вагнергейт 💸 Тисяча Зеленського
СЬОГОДНІ Новини України

Військові Чехії охоронятимуть кордон Польщі від "мігрантів Лукашенка", а ЄС допоможе Україні захиститися від Білорусі та Росії – головні новини за ніч

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
4 грудня, 07:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чеські солдати швидше за все допомагатимуть охороняти прикордонний паркан, а Європейський Союз підключився до проекту "Стіна"
Чехія також направить до Польщі інженерів, а переговори щодо проекту "Стіна" виявилися успішними. Колаж "Сьогодні"
Чехія також направить до Польщі інженерів, а переговори щодо проекту "Стіна" виявилися успішними. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Обстріли бойовиків: два села на Донбасі залишилися без світла

У п'ятницю, 3 грудня, бойовики обстріляли залізничну станцію Кондрашівка та село Малинове у Луганській області . Бойовики обстріляли вантажопасажирську станцію Кондрашівка та село Малинове. В результаті пошкоджено повітряні лінії електропередач.

Реклама

Пошкодження енергетики відновлюватимуть 4 грудня. Колаж "Сьогодні"
Пошкодження енергетики відновлюватимуть 4 грудня. Колаж "Сьогодні"

На Хмельниччині підлітки організували порнобізнес

У Нетішині Хмельницької області 17-річний хлопець, його друг та дівчина організували порнобізнес . За даними слідства, 17-річний хлопець знімав порнографічне відео за участю своєї неповнолітньої дівчини. Його знайомий, теж неповнолітній, у Telegram підшукував клієнтів, і вони продавали ці відео.

Реклама

Військові Чехії охоронятимуть кордон Польщі від "мігрантів Лукашенка"

Чеські військовослужбовці охоронятимуть кордон Польщі з Білоруссю на тлі міграційної кризи . За словами прем'єр-міністра Андрія Бабіша, найімовірніше Чехія направить до Польщі інженерів, сторони ще будуть узгоджувати питання контингенту.

Чехія також направить до Польщі інженерів. Колаж "Сьогодні"
Чехія також направить до Польщі інженерів. Колаж "Сьогодні"

ЄС допоможе Україні захиститися від Білорусі та Росії – про що домовилися

Європейський Союз допоможе Україні облаштувати кордони з Білоруссю та Росією, на що нам потрібно 17 мільярдів гривень. Про надання 1,4 млн. євро Києву на цей проєкт домовилися міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та голова представництва ЄС в Україні , Посол ЄС Матті Маасікас.

Реклама

Переговори виявилися успішними / Колаж "Сьогодні"
Переговори виявилися успішними / Колаж "Сьогодні"

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор розділу "Україна"

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Фото дня
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 грудня 1991. Новообраному президентові України Леоніду Кравчуку зателефонував із привітаннями президент США Джордж Буш...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

77 309

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти