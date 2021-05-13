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Війна Ізраїлю і Палестини: куди звертатися українцям в цих країнах (телефони)

13 травня, 11:31

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українцям, які знаходяться в зоні конфлікту, дали рекомендації на випадок надзвичайної ситуації

Колаж "Сьогодні"

Колаж "Сьогодні"

Через бойові дії між Ізраїлем і Палестиною Міністерство закордонних справ закликало українців відмовитися від поїздок у ці країни.

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Тим українцям, які зараз знаходяться в зоні конфлікту, рекомендують стежити за повідомленнями від місцевих органів влади і виконувати їхні інструкції.

У міністерстві додали, що українці, які потрапили в надзвичайну ситуацію у цих країнах, можуть звернутися:

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  • в українське посольство в Ізраїлі: + 972-546-676-782;
  • у дипломатичну установу в Палестині: + 972-59-969-95-61.

Також працює цілодобова гаряча лінія в Україні: +38 044-238-16-57.

Відео: Сьогодні

Ізраїль і Палестина продовжують обмінюватися ракетними атаками, під удар потрапляють мирні жителі, є загиблі з обох сторін. Тим часом українці в зоні конфлікту розповіли про бомбардування. Дві українки стали свідками останнього загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини – вони поділилися своїми переживаннями.

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Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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