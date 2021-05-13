Війна Ізраїлю і Палестини: куди звертатися українцям в цих країнах (телефони)

Колаж "Сьогодні"
Через бойові дії між Ізраїлем і Палестиною Міністерство закордонних справ закликало українців відмовитися від поїздок у ці країни.
Тим українцям, які зараз знаходяться в зоні конфлікту, рекомендують стежити за повідомленнями від місцевих органів влади і виконувати їхні інструкції.
У міністерстві додали, що українці, які потрапили в надзвичайну ситуацію у цих країнах, можуть звернутися:
- в українське посольство в Ізраїлі: + 972-546-676-782;
- у дипломатичну установу в Палестині: + 972-59-969-95-61.
Також працює цілодобова гаряча лінія в Україні: +38 044-238-16-57.
Ізраїль і Палестина продовжують обмінюватися ракетними атаками, під удар потрапляють мирні жителі, є загиблі з обох сторін. Тим часом українці в зоні конфлікту розповіли про бомбардування. Дві українки стали свідками останнього загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини – вони поділилися своїми переживаннями.
Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем