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Вперше – і одразу з нагородою! Українка на "Запорожці" брала участь у перегонах у Монако

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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8 лютого, 11:46
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Україну вперше допустили до участі у світових перегонах ретро автомобілів – команда Ольги Данченко відзначилася оригінальністю

Українська команда вперше брала участь у ретро перегонах "Ралі Монте-Карло класік". Жителька Тернополя Ольга Данченко на "Запорожці" не лише представляла Україну у заїздах старовинних авто з оригінальною комплектацією, а й здобула нагороду.

Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

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Машині 61 рік, вона здолала понад 1000 кілометрів та успішно фінішувала. Такі ралі у Монако проводять уже 111 років.

Наступного року українська команда хоче позмагатися за першість у "Монте-Карло хісторик", де тюнінговані ретро авто змагаються на швидкість.

"Два дні ми фінішували, пройшли всі спецділянки, всі кваліфікації. Хлопці мої зібрали максимальну кількість балів із того, що могли. І, відповідно, українську команду було нагороджено. За 111 років ми були вперше допущені до цих змагань", – сказала Ольга Данченко.

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