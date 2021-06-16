Усі говорять. Прощання з Чапкісом, хмарочос на Хрещатику і карантин до кінця літа – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Рекреаційні зони в Заліссі, на острові Бірючий і в Конча-Заспі зроблять доступними для туристів

Україна перейшла до "зеленої зони", але карантин все одно продовжили до літа. Втім, є і хороші новини: раніше закриті резиденції для чиновників високого рангу – Залісся, острів Бірючий та Конча-Заспу, куди не було ходу простим смертним, обіцяють перетворити на туристичні центри.

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"Сьогодні" зібрали для вас найрезонансніші новини 16 червня.

Карантин в Україні продовжили до літа

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні продовжив дію карантину в Україні до 31 серпня, незважаючи на поліпшення епідемічної ситуації та перехід всієї України до "зеленої зони". Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр уточнив, що поки що скасують контроль самоізоляції українців через мобільний додаток.

За його словами, те, що всі регіони країни зараз перебувають у "зеленій зоні" – це хороша можливість для МОЗ провести ревізію системи охорони здоров'я, проаналізувати слабкі місця і забезпечити готовність до потенційної нової хвилі коронавірусу.

У Києві хочуть реанімувати будівництво хмарочоса заввишки 160 метрів

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Таким міг стати центр Києва. Проект хмарочоса в 160 метрів на Хрещатику. Фото: скрін

Київські активісти б'ють на сполох: загроза знесення знову нависла над старовинним будинком в самому центрі Києва. Йдеться про будинок на Грушевського, 4-б, на непарній частині Хрещатика. За інформацією активістів, власники будівлі хочуть реанімувати проєкт будівництва на його місці хмарочоса заввишки 160 метрів, на 48 поверхів.

У травні цього року Київрада погодила на земельній комісії питання про передачу компанії ТОВ "Грааль" земельної ділянки під цим будинком. Але проєкт величезного висотного будинку в 48 поверхів жорстко розкритикували кияни та активісти. І ось, через багато років, представники компанії знову заговорили про активізацію робіт в центрі Києва – вони намагаються отримати у власність землю під будівлею на Грушевського, 4-б.

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Фото: facebook.com/korob.anton

Будинку на Грушевського, 4-б, – майже 140 років. Триповерхова будівля була зведена 1883 року. Активісти стверджують, що будинок побудований за проєктом відомого архітектора Володимира Ніколаєва, за участю ще чотирьох київських зодчих.

Резиденції для чиновників перетворять на туристичні центри

В Україні відкривають раніше закриті резиденції для чиновників високого рангу – Залісся, острів Бірючий та Конча-Заспу. До цього прості смертні не мали ні найменшої можливості там відпочити. За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, раніше до цих зон могли потрапити тільки чиновники, зараз їх збираються перетворити на найсучасніші туристичні центри.

Планується відновити інфраструктуру, побудувати літні будиночки, де зможуть переночувати відпочивальники; зробити комплекс басейнів. Крім того, активно розвиватимуться туристичні маршрути.

Прощання з Григорієм Чапкісом

Реклама Легендарний танець Григорія Чапкіса / Фото: Скріншот з YouTube

Церемонія прощання зі знаменитим українським хореографом Григорієм Чапкісом, який пішов з життя 13 червня у віці 91 року, пройде 18 червня. Прощання відбудеться в Національній філармонії України, яка знаходиться на Володимирському узвозі, 2, в Києві.

Наприкінці 2020-го Григорій Чапкіс переніс двостороннє запалення легенів, після якого у нього почалися ускладнення і кілька разів хореографа повторно госпіталізували. Тоді він скаржився, що йому важко дихати і ходити і "сковувало" ноги і спину.

За більш ніж 25 років роботи в танцювальному ансамблі Вірського Григорій Чапкіс брав участь майже у всіх постановках і взяв участь в 70 гастролях. Так він познайомився зі знаменитими історичними особистостями, як, наприклад, Фідель Кастро, Сальвадор Далі і Мао Цзедун.

Раніше повідомлялося, що прощання з Григорієм Миколайовичем пройде 18 червня в Клубі Кабінету міністрів.