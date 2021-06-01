Усі говорять. Секс біля церкви і скандал з депутатом від "Слуги народу" – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Поки всі обговорювали вбивство в Тернополі біля нічного клубу, з'явилася новина про смерть вагітної в Кривому Розі

У вівторок, 1 червня, українці обговорювали, як блогери в Києві влаштували погром у готельному номері, скандал з депутатом від "Слуги народу" і ранкове тренування президента Володимира Зеленського.

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"Сегодня" зібрали найрезонансніші теми дня.

Скандал в Хмельницькому – пара зайнялася сексом біля церкви

Весь процес вони знімали на відео і опублікували в соцмережах. На записі юнак спочатку показував себе і дівчину, а потім перевів камеру на храм і сказав "Православненько". В кінці відео написали: "Причастилася". Після публікації запису в Мережі почався скандал, так що незабаром молоді люди стали вибачатися.

Депутат від "Слуги народу" потрапив у скандал

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Колаж "Сьогодні"

Автори проєкту "Зупини лося" зробили зауваження водієві автомобіля, що стояв на "аварійці" в недозволеному місці, і розмістили наклейку на лобовому склі. Жінка-водій так і не зважилася вийти з авто, але захищати її прийшов народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук. З'ясувалося, що жінка чекала свого чоловіка з роботи, тому й зупинилася в недозволеному місці.

Зеленський показав фото зі спортзалу

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Президент Володимир Зеленський з самого ранку вже був у спортзалі і показав, які у нього "млинці на сніданок". "У кожного свої "млинці" на сніданок. Всім гарного дня" , – написав глава держави. Зеленський тримав "млинець" для штанги орієнтовно вагою в п'ять кілограмів.

Рада заборонила використання пластикових пакетів

В Україні заборонили пластикові пакети / Фото: Pixabay

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Сьогодні народні депутати заборонили оборот пластикових пакетів. Винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною 225х345х450 ​​мм, – їх використовують для упакування м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів.

Відповідно до закону, поширення пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 грн. За повторне порушення буде стягуватися штраф від 3400 до 8500 грн.

Вбивство в Тернополі біля нічного клубу

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Біля нічного закладу в Тернополі виник конфлікт між 25-річним хлопцем і компанією молодих хлопців, який переріс у бійку, що закінчилася трагедією. Підозрюваних затримали вже через кілька годин. Товариш загиблого розповів, що він в той вечір вийшов з ним в магазин, а конфлікт виник фактично з нічого.

Поки тривала бійка, відвідувачі нічного клубу, каже Роман, не втручалися, а знімали все на мобільні телефони. Швидка, коли приїхала на місце конфлікту, лише констатувала смерть Павла від перелому хребта і крововиливу у спинний мозок.

Смерть вагітної в Кривому Розі

У лікарні Кривого Рогу померла вагітна, яку облив горючою рідиною і підпалив її 17-річний співмешканець. Дівчина лежала в реанімації. У неї було пошкоджено близько 50% тіла – обличчя, тулуб, руки, ноги і дихальні шляхи. Без мами залишилися двоє її дітей. Ними займаються працівники ювенальної превенції.

Погром у готельному номері

У Києві блогер влаштувала погром у готельному номері. В Instagram дівчина популярна під ніком ttiisshhiinnaa. У неї є майже 75 тис. підписників. В апартаментах розбиті ліжко і телевізор, стіни розмальовані маркером, підлогу залито водою і спиртними напоями. Ймовірно, дівчина та її молодик були п'яними, вони обурювалися, що до них в номер прийшли правоохоронці.