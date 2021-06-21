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Усі на пляж! Погода в понеділок порадує українців (карта)

21 червня 2021 6:10

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

21 червня в Україні буде спекотно і практично без опадів, невеликі дощі синоптики обіцяють тільки у трьох областях

У вихідний понеділок, 21 червня, навіть погода вирішила бути прихильною до українців – синоптики обіцяють справжню спеку, сонце і ніяких дощів на більшій частині країни.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 21 червня буде сонячно і без опадів, температура – 30-32 градуси. Таку ж погоду обіцяють і в північних та центральних областях – від 29 до 31 градуса і ніяких дощів і гроз.

Ще спекотніше буде на сході України – у Харківській, Донецькій і Луганській областях температура підніметься до 34 градусів, дощів не передбачається.

Комфортна температура і відсутність опадів безсумнівно покличуть людей на пляжі і на півдні – там обіцяють до 31 градуса тепла.

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А ось на заході, незважаючи на те що також буде досить жарко – 28-31 градус, у Чернівецькій, Івано-Франківській і Львівській областях позасмагати навряд чи вдасться – там обіцяють дощі.

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Нагадаємо, вперше за останні 10 років Україні практично не загрожує літня посуха, а погодні умови вже виявилися дуже сприятливими для розвитку ранніх зернових культур.

А ще недавно на півдні України вирувала негода:

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