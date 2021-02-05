Другий шанс на нормальне життя: Фонд Ахметова допоміг з ремонтом дитбудинку сімейного типу

Страждання покинутих дітей спонукали її до створення дитячого будинку сімейного типу. Олена Маковецька з Томаківки на Дніпропетровщині опікується сиротами й дає їм другий шанс на нормальне життя. Для цього жінка використовує багато методів у вихованні, які надихають хлопців і дівчат розвиватись та ставати краще. У чому секрет щасливої родини?
Про це у новинах "Сьогодні" розповідає кореспондент Вікторія Чистюхіна.
Тут поважають сімейні традиції. Дотримуються правил усі члени родини. Ввечері обов'язково діляться враженням прожитого дня. Олена – мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу. Обігріти покинутих дітей вирішила після того, як узяла під опіку онуків рідної сестри, що померла.
Олена Маковецька розповідає:
"У нас є таке правило, що ми снідаємо, обідаємо і вечеряємо всі разом. Діти перенесли голод. Коли вони прийшли іпобачили власні шафки і одяг, вони були здивовані – це все наше? Це все буде наше?"
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До того в Олени з чоловіком було власних двоє синів. Коли побачили, як страждають покинуті діти, вирішили відкрити дитячий будинок сімейного типу. Тим більше, що обидва – педагоги. Одна з вихованок – Марина Тимченко радіє, що в неї є батьки. Дівчинка дуже любить читати й малювати. Раніше проявляти власні таланти було складно, бо жила і в інтернаті, і в дитячому будинку.
"Тепер в мене є і мама, і тато, і дідусь. І брати, і сестри – це надихає. Інколи порівнюю ті часи, і які зараз є ... але не дуже люблю це згадувати. Боляче інколи", – каже Марина.
Обійми допомагають і Марині, й іншим вихованцям повернутися до нормального життя й відчути себе дітьми.
Мати-вихователька каже, що обійми люблять всі, просто старші при журналістах соромляться. У них обов'язковий ритуал – ввечері кожен повинене підійти обійняти, поцілувати маму з татом. Олена зізнається, що усмішки на обличчях дітей – це результат великої праці. Адже будинок сімейного типу могли й не відкрити. Не вистачало площі. Тоді з ремонтом допоміг Фонд Ріната Ахметова.
У кімнаті не було підлоги, стіни були із голої цегли. Довелося зробили підлогу, купити меблі, поставити шафи-купе. Батьки-вихователі вважають, що Фонд Ріната Ахметова виконав колосальну роботу. Вони також не раз зверталися до Фонду, щоб проконсультуватиcя щодо виховання дітей. Маковецьких завжди підтримують і тішать подарунками.
Олена Маковецька каже, що це дуже велика психологічна і матеріальна підтримка і прекрасна ініціатива, тож вони дуже вдячні Фонду.
Програма "Рінат Ахметов – дітям" спрямована на допомогу хлопчикам і дівчаткам. Цього року естафету добра прийняли сто тисяч дітлахів.
Також нагадаємо, що Фонд Ріната Ахметова допоміг 10 тисячам дітлахів отримали сім’ї.
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