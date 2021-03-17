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Чи введуть локдаун в Україні? Шмигаль розповів, у якому випадку

17 березня, 13:17

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Зараз усе залежить від українців

В Україні введуть локдаун, якщо більшість областей потрапить у "червону зону" карантину.

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Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання.

"Якщо червоний рівень буде запроваджений у більшості областей, то ми будемо змушені вводити посилені карантинні заходи на всій території України", – попередив він.

Водночас Шмигаль зазначив, що зараз усе залежить від українців.

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"Це залежить тільки від нас з вами і від наших дій. Якщо ми все будемо ретельно дотримуватися протиепідемічних заходів, якщо ми зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібний", – сказав прем'єр.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві може знову початися локдаун.

Тим часом у Львові з 19 березня вже вводять посилений карантин. Локдаун діятиме дев'ять днів.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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карантин Украина коронавірус Денис Шмигаль локдаун
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