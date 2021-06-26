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Чи не втомилася Європа ховатися від питання членства України в ЄС – Зеленський звернувся до кандидатів у канцлери Німеччини

26 червня 2021 22:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Учасники заходу давали відповіді на ключові запитання, які хвилюють міжнародне співтовариство

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у панельній дискусії на тему: "Роль Німеччини в світі", організованій Мюнхенською конференцією з безпеки (MSC), під час якої звернувся до кандидатів на пост федерального канцлера Німеччини.

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Про це пише Офіс президента.

Глава держави підкреслив, що 26 вересня стане важливим днем не тільки для них, але і для України.

"Вибори до Бундестагу мають значення для нас, адже Німеччина – це наш ключовий партнер. Це важлива сторона "Нормандського формату" й наш союзник на шляху до європейської спільноти", – зазначив президент.

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Також він додав, що саме тому бачення майбутнього федерального канцлера політики стосовно України є вкрай важливим для нього особисто.

Тому Володимир Зеленський звернувся до кандидатів з низкою запитань.

"Чи згодні ви, що європейський проєкт не буде завершеним і повноцінним без України? Чи згодні ви, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом? Від Революції Гідності, коли сотні українців віддали свої життя за європейський вибір, минуло сім років. Чи не втомилась Європа так довго ховатися від питання членства України в ЄС? І чи не настав час від дипломатичних уникань перейти до чітких відповідей, умов, кроків і строків?" - запитує президент.

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Також Володимир Зеленський нагадав, що зараз до державних кордонів України стягнуто близько 100 тисяч російських військових. У цій ситуації всі європейські лідери підтримують надання нашій країні належних гарантій безпеки, але водночас Україна не є членом НАТО.

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"Тож якщо ми не в НАТО, про які саме безпекові гарантії йдеться?" - також запитав він.

Учасники заходу давали відповіді на ключові запитання, які хвилюють міжнародне співтовариство: якою має бути роль Німеччини в світі, яких наслідків чекати для її міжнародної політики і політики безпеки в контексті трансатлантичних відносин і за їх межами.

Нагадаємо, що на нещодавньому саміті ЄС Німеччина запропонувала відновити формат переговорів з Росією на найвищому рівні, який був перерваний після незаконної окупації Криму 2014 року. Її підтримала Франція. Голова МЗС України Дмитро Кулеба зажадав від цих країн пояснень.

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