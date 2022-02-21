Вихідні та свята у березні: скільки відпочиватимуть українці

У березні для українців буде багато вихідних. Фото: колаж "Сьогодні"

У березні українці відпочиватимуть дев'ять днів. Довгі вихідні очікуються через Міжнародний жіночий день – 8 березня.

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, скільки українці відпочиватимуть наступного місяця.

Вихідні дні в Україні у березні очікуються 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26 та 27 березня.

Цього року Міжнародний жіночий день припадає на вівторок, тож понеділок, 7 березня, також буде неробочим. Вихідний доведеться відпрацьовувати у суботу, 12 березня.

Релігійні свята у березні:

Точний день Великодня щороку розраховується за місячним календарем, тому свято є перехідним. Святкування Воскресіння Христового відбувається в першу неділю після першої повні, яка настає після весняного рівнодення. Виходячи з цих розрахунків, зрозуміло, що діапазон святкування Великодня у різні роки може бути від 4 квітня по 8 травня.

Як видно з календаря, православний Великдень у 2022 році відзначатиметься у неділю, 24 квітня.

А напередодні, 23 квітня, завершиться Великий піст, що триває 7 тижнів, починаючи з 7 березня. Це найсуворіший піст у році, він є підготовкою вірян до свята Воскресіння Христового.

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Великдень-2022 католицький і православний не збігається за часом і відзначається у різні дні, бо церкви здійснюють літочислення за різними календарями. У православних християн розрахунок дат йде за юліанським календарем, а у католиків – за григоріанським. Католицький Великдень-2022 відзначається 17 квітня, на тиждень раніше за православний.

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