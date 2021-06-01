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Яценюк: Україна повинна захистити своїх дітей від російських терористів

1 червня, 11:11

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Багато дітей через російську агресію втратили батьків, отримали травми, опинилися на межі голоду і виживання

Фото: nfront.org.ua

Фото: nfront.org.ua

У Міжнародний день захисту дітей Україна повинна черговий раз замислитися про своїх дітей, які змушені ховатися по підвалах від снарядів російських військових.

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Про це заявив в Facebook прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що багато дітей через російську агресію втратили батьків, отримали травми, опинилися на межі голоду і виживання.

"Трагічна статистика за ці довгі сім років (війни на Донбасі) стосується тисяч українських дітей: з сімей примусових переселенців, які залишили свої домівки; сиріт, чиї батьки посмертно стали героями; поранених і загиблих", – написав Яценюк.

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Він нагадав, що 15-річний харків'янин Данило Дідик загинув від вибухівки в 2015 році, коли вийшов на мирний Марш єдності в річницю Майдану. Вибухівку заклали прямо на шляху ходи людей.

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"Нелюдський злочин російських терористів. Сьогодні день, коли Україна і кожен з нас повинні собі нагадати, що ми маємо захистити наших українських дітей. Щоб у них не було потреби ховатися у підвалах від снарядів, щоб вони не гралися на своїх подвір'ях з осколками мін, не стикалися з нелюдською жорстокістю світу. Сьогоднішній день кличе нас до перемоги над вбивцями і тиранами", – сказав політик.

Читайте також в нашому матеріалі, чим важливий Міжнародний день захисту дітей.

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