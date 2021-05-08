Не Друга світова, а Остання світова – Зеленський закликав перейменувати війну 1939-45 років (відео)

Він закликав громадян пам'ятати історію та не допустити ще одну світову війну яка може призвести до нової трагедії

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

У День пам’яті і примирення 8 травня президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Він заявив, що 1945 року в ніч з 8 на 9 травня планета зустріла першу хвилину миру. На цю мить людство чекало шість років.

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Про це він сказав у відеозверненні.

"Сьогодні ми вклоняємось перед усіма, хто захищав від нацизму рідну українську землю, захищав світ, перед усіма, хто загинув у роки Другої світової війни. Ветерани, які протидіяли нацистам, підпільники, військовополонені, остарбайтери, бранці концтаборів, діти війни, цивільне населення та кожен, хто постраждав від нацистської окупації", - сказав президент.

Згідно із статистикою, про яку згадав Зеленскький, у часи війни гинуло щонайменше 20 осіб щохвилини. Саме тому мить, коли закінчилась війна, має таке велике значення.

"Це було падіння режиму, який стояв на шляху людства до подальшого фізичного існування як такого. Це була капітуляція режиму, який загороджував людству шлях у світ без антисемітизму, ксенофобії, расизму й нетерпимості. За квиток у цей світ наші предки заплатили понад вісім мільйонів", – згадав Зеленський.

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За словами президента, на війні загинуло саме вісім мільйонів українців, а це більше, ніж населення Києва, Одеси, Харкова, Львова та Дніпра разом узятих.

"Шість років війни. 2194 доби війни. Вибухи, постріли, окопи, поранення, голод, бомбардування, блокади, масові розстріли, каральні операції, окупація, концтабори, газові камери, жовті зірки, гетто, Бабин Яр, полон, примусові роботи. Вони загинули за те, щоб кожен із нас знав, що означають ці поняття, з книжок, а не з власного досвіду", – сказав президент.

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Він переконаний, що дуже важливо пам'ятати історію. Цінувати подвиг предків, які в боротьбі за свободу та незалежність поклали своє життя на війні.

"Саме тому щороку ми згадуємо найстрашнішу катастрофу в історії людства. Щороку говоримо про її жахливі наслідки. Щороку разом з усім цивілізованим світом кажемо: ніколи знову. Never again", – заявив Зеленський.

Він зазначає, що людство не може уникнути війни у минулому, але може зробити все можливе, щоб не допустити війни у майбутньому.

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"Чи не настав час людству змінити формулювання й говорити не "Друга світова війна", а "Друга й остання світова війна"? Не давати шансу та ймовірності нової війни навіть на вербальному рівні", – переконаний український президент.

Нагадаємо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко разом з ветеранами Другої світової війни та військовими Збройних сил України поклали квіти на могилу Невідомого солдата в Парку Вічної слави.