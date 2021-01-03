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В Україні впала захворюваність на COVID-19: нові дані за добу

3 січня, 08:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На новорічні свята статистика захворюваності істотно зменшилась

В Україні за минулу добу зафіксовано 4576 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Всього з початку епідемії інфекцію підтвердили в 1 074 093 українців. За минулу добу від COVID-19 померли 123 особи (всього – 18 854), а вилікувати вдалося 6250 інфікованих (728 865 з початку епідемії).

Як повідомляли новини "Сьогодні", за 2020 рік в Україні заразилися коронавірусом 1 055 047 осіб, одужали – 709 993, померли – 18 533. Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак відзначав, що завдяки карантинним заходам вдалося уникнути масштабної трагедії – до кінця року могло бути 125-145 тисяч смертей від COVID-19. Також стало відомо, скільки Україна витратила на боротьбу з пандемією.

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Тим часом Україна очікує додатково 1,9 млн доз вакцини проти COVID-19. Влада вже підписала контракт про постачання з китайською компанією Sinovac Biotech.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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епідемія коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

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