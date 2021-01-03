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В Украине упала заболеваемость COVID-19: новые данные за сутки

3 января, 08:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На новогодние праздники статистика заболеваемости существенно уменьшилась

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 4576 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Всего с начала эпидемии инфекцию подтвердили у 1 074 093 украинцев. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 123 человека (всего – 18 854), а вылечить удалось 6250 инфицированных (728 865 с начала эпидемии).

Как сообщали новости "Сегодня", за 2020 год в Украине заразились коронавирусом 1 055 047 человек, выздоровели – 709 993, умерли – 18 533. В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что благодаря карантинным мерам удалось избежать масштабной трагедии – к концу года могло быть 125-145 тысяч смертей от COVID-19. Также стало известно, сколько Украина потратила на борьбу с пандемией.

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Тем временем Украина ожидает дополнительно 1,9 млн доз вакцины против COVID-19. Власти уже подписали контракт о поставках с китайской компанией Sinovac Biotech.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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