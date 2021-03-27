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Засідання підгрупи з безпеки ТКГ перенесли: коли відбудеться

27 березня, 18:44

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На даному етапі тривають консультації радників "нормандської четвірки"

У суботу, 27 березня, не відбудеться позачергове засідання підгрупи з безпеки ТКГ, яке планували провести через загострення на Донбасі. Але ситуацію обговорюють на рівні "нормандської четвірки".

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Про це заявив представник української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович в коментарі "Інтерфакс Україна".

"Було прийнято рішення не проводити сьогодні екстренне позачергове засідання підгрупи з безпеки для обговорення інциденту із загибеллю військовослужбовців ЗСУ 26 березня в Донецькій області", – заявив він.

За його словами, засідання ТКГ має відбутися у вівторок, 30 березня. А консультації радників нормандського формату триватимуть ще два дні.

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"Отже, до моменту наступного засідання ТКГ може бути вироблено якесь рішення в сфері недопущення загострення і збереження режиму припинення вогню", – підкреслив він.

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Раніше ми повідомляли, що ситуація на Донбасі загострюється. Бойовики не припиняють стріляти по позиціях ЗСУ і вбили четверо українських військовослужбовців. За 26 березня вони порушили режим припинення вогню чотири рази.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

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Донбас ВСУ Нормандська четвірка нормандський формат загострення ТКГ
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