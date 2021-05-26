Десятки українців опинилися в пастці в Білорусі: як повернутися додому

Українські громадяни, що живуть в сусідній країні або відправилися туди для лікування, в пастці – через наземний кордон їх не випускають, а всі рейси скасували

Українці, які виїхали в Білорусь на лікування, застрягли в цій країні через закрите небо. Пацієнти перенесли складні операції і просто не переживуть довгої дороги автобусом або машиною. Також не можуть виїхати українці, які мають посвідку на проживання в Білорусі.

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Кореспондентка "Сьогодні" Валерія Шапоренко з'ясовувала, чи може їм допомогти українське посольство.

Новина про закриття білоруського неба застала українку Анну Пушкелю після пересадки печінки. Операцію робили в Мінську, а 26 травня вона мала летіти до України. Поїздку в автомобілі вона не витримає.

Відео: Сьогодні

"Я не можу довго сидіти. У мене була операція полосна, у мене розріз від грудей до низу і поперек ще. Я вчора сиділа дві години і потім мені дуже боліло", – зізнається Пушкеля.

Складний маршрут на літаках з декількома пересадками для неї теж не варіант. Після операції жінка приймає ліки, що пригнічують імунітет.

"Я підчеплю все, що було в цих аеропортах. При імуносупресії страшно не тільки хворіти (сам факт захворювання, бо імунітету немає), а страшно, що при хворобі імунітет вмикається і атакує печінку, буде відторгнення", – переживає українка.

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Щоб повернутися в Україну, Анна звернулася в посольство в Білорусі – там їй порадили найняти реанімобіль. Своїм коштом оплатити дорогу в тисячі кілометрів у мешканки Харківської області грошей немає.

"Скільки я заплачу за раеанімобіль, боюся собі навіть уявити. Коли почула, що це єдиний вихід, я була в розпачі", – скаржиться вона.

За даними Міністерства охорони здоров'я, на лікуванні та обстеженні в Білорусі зараз 30 українців. Чиновники обіцяють їм максимально сприяти для повернення і радять звертатися за допомогою в посольство. Але дипломати стверджують, що, крім Анни, до них ніхто поки не звертався. Вони шукають спонсорів для реанімобіля.

"Такі хворі мають бути обов'язково в супроводженні лікаря. В даному випадку домовлятися зі службами прикордонників, медиками для перетину кордону – це пряме наше завдання, і ми це робимо. Ми зв'язалися з деякими людьми, які можуть виступити спонсорами з напрявлення в Білорусь такого автомобіля", – сказав надзвичайний і повноважний посол України в Білорусі Ігор Кизим.

Не можуть виїхати і українці, які мають посвідку на проживання в Білорусі. Їм, як і своїм громадянам, місцева влада ще минулого року заборонили перетинати сухопутний кордон без необхідності.

Винятки – лікування, відрядження або навчання. При виїзді наземним транспортом це треба підтвердити документально, інакше білоруські прикордонники можуть не випустити з країни.

"Як виїхати, я навіть уявить собі не можу. Для того, щоб виїхати з Білорусі в Україну, потрібно, щоб хтось помер або тяжко захворів. Ми ось це все обговорюємо, ми всі в шоці, ми просто не знаємо що робити. Виходить, закрили єдиний вихід, єдиний варіант поїздки додому", – сказала нам на правах анонімності українка, що має дозвіл на перебування в Білорусі.

Через такі складнощі на українсько-білоруському кордоні поки що немає ажіотажу. Знімальна група "Сьогодні" зустріла в основному тих, хто їде провідати родичів в Білорусі транзитом з Росії. Вони зізнаються, що після закриття неба дорога стала в рази складнішою.

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Зараз українські прикордонники приймають по 500 осіб на день, але готові приймати в рази більше і готуються до напливу людей на кордонах.

Нагадаємо, що через примусову посадку в Мінську літака Ryanair і арешту опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, що летів в ньому, уряд України заборонив авіасполучення з цією країною і наказав українським авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі. Це вплинуло на деякі рейси МАУ.