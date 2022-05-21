Зеленська пожартувала, що завдяки телеінтерв'ю нарешті зустрілася з чоловіком

За словами першої леді, вона не бачилася з чоловіком 2,5 місяці

Олена Зеленська розповіла, що не бачила чоловіка 2,5 місяці. Фото: колаж "Сьогодні"

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що ще з початку війни розуміла, що на її сім'ю чекають великі випробування. Вона була впевнена, що з цим її чоловік упорається, хоч і знала, що буде важко. За словами дружини президента, вона не бачилася з чоловіком 2,5 місяці.

Про це Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

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"Як будь-яка жінка, я розуміла, що на нас і нашу сім'ю чекають великі випробування. Я була впевнена, що з будь-якими випробуваннями він зможе впоратися, але я знала, що це буде тяжко. Легко не було і зараз нелегко", – заявила перша леді.

За словами Зеленської, її чоловік не змінився з початку війни – він як був надійною людиною, так і залишився. Вона зазначила, що його настрій та думки не змінюються.

"Сім'я, як і всі українські сім'ї, зараз роз'єднана. Але ніхто в мене не забере чоловіка, навіть війна. Хоча він здебільшого живе на роботі. Ми не бачили його два з половиною місяці, спілкувалися лише телефоном. Я дякую вам за таку можливість побути нам разом. Побачення у ефірі. Магія телебачення. Не можу сказати, що наша сім'я дуже змінилася. Ми тримаємося, все гаразд", – сказала дружина президента України.

Зеленська додала, що часто розмовляє телефоном з чоловіком – вони обговорюють, хто і чим вечеряє.

"Ми чекаємо, коли можна буде об'єднатися знову, як і всі сім'ї в Україні", – підсумувала перша леді.

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